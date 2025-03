„Gebt die Freiheitsstatue an Frankreich zurück!“

Jahrhundertelang verkörperte die Freiheitsstatue in New York für Einwanderer die Hoffnung auf ein besseres Leben in politischer und wirtschaftlicher Freiheit. Doch offenbar haben sich die Vereinigten Staaten entschieden, „auf die Seite der Tyrannen zu wechseln“, beklagt ein französischer EU-Politiker und fordert nun die Rückgabe des Wahrzeichens.