Fidel Castro, Freispruch und viele Fragezeichen

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, heißt es. Und vor Gericht bewahrheitet sich dieses alte Sprichwort nur zu oft. So begann ein Strafverfahren in Kärnten gegen einen Maurer und einen Rechtsanwalt ganz anders als es nun endete. Die beiden waren bei einem Faschingstreiben aneinandergeraten. Aber was geschah wirklich?