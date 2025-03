Kärntner Trio schafft den „Abflug“ in den Weltcup

„Das war mein Ziel, es fällt echt viel Druck ab, weil ich das geschafft habe“, sagt die 26-jährige Arriacherin. Das Weltcup-Finale in den USA hat sie nach den Super-G-Plätzen 21 und 32 zuletzt in La Thuile (It) jedoch verpasst. „Das tut schon weh, aber ich war echt müde – die Saison mit Europacup und Weltcup war richtig zach“, so Fest.