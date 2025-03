Verlierer schrieben Respekt und Fairness ganz groß

Bravo, ASK St. Valentin, Union Dietach und SV Mondsee! Obwohl diese drei OÖ-Ligisten diesmal in Bad Schallerbach, St. Martin bzw. in Bad Ischl allesamt als Verlierer vom Platz schlichen, schrieben sie Respekt und Fairness groß. Und das längst nicht nur, weil beides Hauptwörter sind.