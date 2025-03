Altachs Damen kassierten die zehnte Saisonpleite

Farthofer sorgte für Entscheidung

Dass man trotzdem als Verlierer – zum bereits zehnten Mal in dieser Saison – vom Platz gehen musste, lag daran, dass man auch in Hälfte zwei nicht zwingend wurde und Farthofer per Weitschuss den Siegtreffer für die Oberösterreicherinnen fixierte (64.). Zum Vergleich: In den vergangenen beiden Saison kassierten die Altacherinnen insgesamt nur sieben Niederlagen...