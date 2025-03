Zahlen und Fakten zu den Ländle-Gemeindewahlen

Um 13 Uhr ist spätestens Schluss

Wie bei jedem Urnengang in Vorarlberg gilt: Wählen im Ländle ist ein Frühsport, Langschläfer sollten am besten den Wecker stellen, denn um 13 Uhr schließen die letzten Wahllokale, wobei nur 17 Kommunen die „späte“ Sperrstunde tatsächlich nutzen. Generell fallen die Öffnungszeiten in den insgesamt 317 Sprengel sehr unterschiedlich aus: Bereits ab 6.45 Uhr kann man in Meiningen seine Stimme abgeben – da das einzige Wahllokal im Ort bis 13 Uhr offen hat, steht den Meiningern die landesweit längste Wahlzeit zur Verfügung. Kurz und knackig läuft der Urnengang indes in Dünserberg ab, wo man nur zwischen 9 und 11 Uhr seiner Bürgerpflicht nachkommen kann. Der Vorteil: In Vorarlbergs kleinster Gemeinde kandidiert eine Einheitsliste, da ist das Prozedere schnell erledigt. Den frühesten Wahlschluss hat der Wintersportort Warth, dort wird bereits um 10 Uhr das Wahllokal zugesperrt. Zeitig beendet, nämlich um 10.30 Uhr, ist die Wahl auch im Nachbarort Schröcken und in Stallehr.