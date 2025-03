Hier wird gegraben: Salzburgs größte Baustellen

Im Reittunnel nahe des Knotens Pongau wird es ab Oktober zu mehreren Tagesbaustellen kommen, die immer wieder zu Verzögerungen führen könnten. An der Einhausung Flachau wird bis Ende 2026 gearbeitet, zwischen Eben und Flachau ab September gar bis Ende 2027. Auch da kommt es zu einer veränderten Fahrbahnführung im Baustellenbereich. Jener auf der Westautobahn A1 zwischen Thalgau und Mondsee dauert noch bis Ende des Jahres an. Sie läuft bereits seit dem September 2023. Dort ist es wegen Unfällen in der Baustelle immer wieder zu langen Staus gekommen.