Krnjic rettete Bregenz doch noch den Sieg!

Den ersten richtigen Sitzer hatten allerdings die Hausherren, in der fünften Minute spielte Anteo Fetahu quer auf Sturmkollege Marcel Monsberger, der schoss aber aus kürzester Distanz Goalie Gremsl an. Nach gut zehn Minuten knallte ein Zirngast-Schuss an den linken Bregenzer Torpfosten. Hin und Her ging es dann munter weiter, Chancen auf beiden Seiten.