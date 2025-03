Deutsche Parteien schnüren Finanzpaket

Insgesamt sind 500 Milliarden Euro in dem Infrastrukturtopf. Zunächst hatten Union und SPD am Donnerstag ein Volumen noch 50 Milliarden Euro angeboten. Dann hatten die Grünen darauf bestanden, dass auch Investitionen in Klimaschutz fließen müssen. Geplant sind außerdem eine Lockerung der Schuldenbremse für deutlich höhere Verteidigungsausgaben und für eine Schuldenaufnahme der Länder. Aus neuen Schulden soll ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur eingerichtet werden.