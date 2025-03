Wiedersehen mit einem Ex-Stürmer

Der FAC gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Austria. In den letzten neun Begegnungen gab es lediglich einen Sieg – am 30. November 2020 gewannen die Lustenauer zu Hause mit 2:1. Das Tor für die Gäste erzielte Anthony Schmid, der zwei Bundesliga-Saisonen für die Austria stürmte und nach einem Intermezzo in Luxemburg wieder zu den Floridsdorfern zurückgekehrt ist. „Es ist für mich ein sehr spezielles Spiel. Es war eine sehr schöne Zeit in Lustenau. Natürlich ist es besonders, wenn man auf seine ehemaligen Teamkollegen trifft“, so der 26-Jährige. Im Hinspiel wurden mit einem 1:1 die Punkte geteilt.