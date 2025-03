Bachler zieht es mit dem Porsche in den Plattenbau

Denn am Samstag startet der 33-Jährige für AO Racing in die 12 Stunden von Sebring. Ein Klassiker. Mit allen Vor- und Nachteilen. Von den 5,9 Kilometern Strecke bestehen fast 30 Prozent aus Betonplatten. Wie etwa der Grand-Prix-Kurs in Silverstone war auch jener in Sebring bis zum Ende der 1940er-Jahre ein Militärflugplatz.