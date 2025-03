Putin will heute Antworten geben – und provoziert

Kremlchef provoziert in Uniform

Putin weilt laut Kreml aktuell noch in der russischen Region Kursk, wo seine Truppen den ukrainischen Vorstoß zurückdrängen. Dabei kündigte er in Uniform an, dass Kriegsgefangene als „Terroristen“ behandelt werden würden. Wo genau die Bilder entstanden sind, blieb offen. Experten deuten den martialischen Auftritt bereits als Absage an die angebotene Waffenruhe. Generalstabschef Waleri Gerassimow erklärte, die ukrainischen Einheiten in Kursk seien eingekesselt und die Pläne Kiews gescheitert. Die ukrainische Armeespitze kündigte einen Teilrückzug an, sollte sich die Situation nicht verbessern.