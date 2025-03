Völkerrecht und UNO haben Bedeutung verloren

Beim österreichischen Bundesheer sei in zahlreichen Bereichen schon sehr viel geschehen, aber es gebe zum Beispiel in der elektronischen Kampfführung Aufholbedarf. „Eines der brennendsten Probleme ist die Herstellung einer robusten Luftabwehrfähigkeit.“ Würde Österreich wie an manchen Tagen in der Ukraine auf einmal von 300 Drohnen angegriffen werden, könnte das Bundesheer derzeitig höchstens einzelne abfangen.