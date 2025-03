Trump und Putins Finanzen könnten Deal verhindern

Die aktuelle Situation auf dem Schlachtfeld macht eine Waffenruhe und in einem weiteren Schritt einen dauerhaften Frieden für die russischen Angreifer unattraktiv. „Putin hat eine starke Position, weil Russland auf dem Vormarsch ist“. Selbst in der russischen Region Kursk, wo die Ukraine für eine bessere Verhandlungsposition Gebiet erobert hat, werden zunehmend wieder russische Flaggen in den Stadtzentren gehisst.