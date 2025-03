Ärger am Mobilheimplatz: „Müssen alles wegreißen“

Gesetz als Grundlage

Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak sieht dies anders: „Ich glaube nicht, dass es für so eine Sichtweise eine fundierte Rechtsgrundlage gibt.“ Schließlich könne man bei einer Mietwohnung auch nicht unerlaubte Umbauten durchführen und dann vom Vermieter erwarten, dass dieser die Kosten für das Entfernen übernimmt. Die Gemeinde sei im aktuellen Fall Vermieter. Was erlaubt ist, sei im Mobilheimplatzgesetz bzw. in der Forchtensteiner Mobilheimplatzordnung geregelt. Nur wenn sich die Parzelle in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, könne der Vertrag verlängert werden.