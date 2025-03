„Nein, ich will wirklich nie wieder Tiere haben“

„Ich habe die Tiere nie geschlagen oder misshandelt und normal alle zwei Tage ihr Streu gewechselt.“ Nicht schuldig bekannte sich am Mittwoch eine 66-jährige Pensionistin am Landesgericht Linz. Der Vorwurf: Der Magistrat Linz hatte ihr sechs einjährige Kaninchen abgenommen. Die Jungtiere hatte sie in zu kleinen Käfigen in ihrer Küche gehalten. Die zu kleinen Boxen seien zudem rostig und mit Kot und Urin verschmutzt gewesen.