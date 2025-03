Schlechte Nachrichten vor Comeback in Argentinien

Der Name „Autodromo Internacional de Termas de Rio Hondo“ klingt nicht nur sperrig, der Austragungsort des argentinischen MotoGP-Rennens ist von Europa auch nur äußerst umständlich zu erreichen. „Ich bin dorthin mehr als 30 Stunden unterwegs und bin schon gespannt, was mich dort erwartet“, erklärte der Linzer Jakob Rosenthaler, der in der Moto3-Klasse sein erstes Rennen in Südamerika fährt, der „Krone“ schon vor Saisonstart.