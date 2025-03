Diese Bewerberin will nur drei Stunden arbeiten

Aus der aktuellen Bildungsbedarfsstudie der Wiener Wirtschaftskammer geht hervor, dass der Fachkräftebedarf in der Stadt vor allem in den Branchen Pflege/Gesundheit, Digitalisierung, Tourismus, Energiewende, Verkehr und am Bau steigen wird. Grundsätzlich sind Fachkräfte im technischen Bereich sowie im Tourismus gefragt.