Lignano geht hart gegen Exzesse zu Pfingsten vor

Mehr Ordnung und weniger Chaos

„Wir haben aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres gelernt und setzen nun gezielte Maßnahmen um“, so Giorgi. In einer Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und öffentliche Ordnung wurden die geplanten Änderungen vorgestellt, die einen klaren Kurs hin zu mehr Ordnung und weniger Chaos setzen. Unter anderem werden die Lokale in Lignano nicht länger als bis 2 Uhr geöffnet bleiben dürfen, und Geschäfte müssen spätestens um 1 Uhr schließen. Ein weiteres Novum: Am Strand gilt ab 20 Uhr ein Badeverbot. Die Behörden gehen sogar noch weiter und verhängen ein Biwakierverbot im gesamten Stadtgebiet.