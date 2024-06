Eskalation: Lignano zieht „Tutto Gas“-Notbremse

Und dies trotz der durch Bürgermeisterin Laura Giorgi Jahr für Jahr schärferen Regeln – die offensichtlich wirkungslos blieben. Nach dem jüngsten Chaos reicht es dem Stadtoberhaupt. „Dank zahlreicher Helfer haben wir es zwar jeden Tag geschafft, die Stadt und den Strand frühmorgens in wenigen Stunden wieder in Ordnung zu bringen – aber das alles will die Frau Bürgermeister, bzw. wollen wir alle nicht mehr. Es war zu viel“, so der eigentlich sehr tolerante Tourismusstadtrat Massimo Brini zur „Krone“.