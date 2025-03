Verkauf von Vamed-Kerngeschäft verzögert sich

Eigentlich kam es schon vergangenen Mai zur Übernahme in der Höhe von 90 Millionen Euro. Es geht um Anteile an mehreren Thermen in Österreich (etwa Wien, Geinberg, St. Martins), die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien) und das österreichische Vamed-Projektgeschäft.