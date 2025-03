Immer mehr Anfragen: Wohnen und Internetabzocke

Mietpreise und Betriebskosten seien, so Goach, der größte Preistreiber. „Unter 14 Euro pro Quadratmeter gibt es auf dem privaten Markt gar nix mehr. Wir fordern, dass die Mindestmietvertragsdauer von derzeit drei Jahren am besten abgeschafft wird, dass es keine Befristung mehr gibt“, so Goach, denn im neuen Vertrag wird der Mietzins meistens höher. Auch die Überziehungszinsen sollten auf 5 Prozent begrenzt sein.