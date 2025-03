Regierung legt sich bei Heizungstausch nicht fest

Derzeit ist unsicher, ob staatliche Unterstützungsmaßnahmen beim Heizungstausch fortgeführt werden oder nicht. „Es ist ganz wichtig, alle Klimamaßnahmen auch danach zu beurteilen: Was sind die effizientesten (...) in Bezug auf die Zielerreichung?“, sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Dienstag.