Entführung von bekanntem Immobilienmakler geplant

Benzin in Immo-Büro verschüttet

Auf der Anklagebank sitzt ein studierter Jurist, elegant gekleidet, mit einer dicken Mappe vor sich – er wird in Handschellen vorgeführt. Denn er ist kein unbeschriebenes Blatt. Vergangenes Jahr wurde er zweimal vom Landesgericht Wiener Neustadt verurteilt. Er bedrohte seine Ex-Frau und wollte ihr dann einen Autodiebstahl anhängen. Seine erste Vorstrafe ist für den Prozess aber die relevanteste: 2022 marschierte er in ein bekanntes Wiener Immobilienbüro, übergoss dort Boden und Einrichtung mit Benzin und drohte alles mit einem Feuerzeug anzuzünden.