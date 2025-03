Chinas Volkskongress: Mehr Geld für Verteidigung

Chinas Nationaler Volkskongress hat den Plänen der Regierung zugestimmt: Mit großer Mehrheit bestätigten am Dienstag die rund 2900 Delegierten des nicht frei gewählten Parlaments in der Großen Halle des Volkes in Peking die Pläne. Konkret ging es um Arbeitsberichte und Budgetpläne der – in der Ein-Parteien-Diktatur alles beherrschenden – Kommunistischen Partei.