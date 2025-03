Sozialmarkt ist 20: „Nicht jeder hat ihn gewollt“

Zum Abschluss noch ein Wasserrohrbruch im Geschäft. Das hat Michaela Landauer, 20 Jahre Leiterin des ersten Tiroler Sozialmarktes, kurz vor ihrer Pensionierung gerade noch gefehlt. Als sei ihr Job nicht so schon fordernd genug gewesen. Landauer hat täglich gesehen, was mancher nicht glauben will: Auch in Tirol ist Armut und Leben am Existenzminimum Realität.