Drama um Funken und Hexen

So zeigten sich die Funkenzünftler in St. Anton im Montafon bitter enttäuscht, als ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag ihren Funken entzündet hat. Die Funkenwacht entdeckte den Brand erst, als das Feuer bereits loderte. Die alarmierte Feuerwehr konnte nur noch dabei zusehen, wie der riesige Holzstapel abbrannte. Ein Zeuge will eine Person gesehen haben, die in unmittelbarer Nähe in einen schwarzen Wagen mit Bludenzer Kennzeichen eingestiegen und in Richtung Schruns davongefahren ist.