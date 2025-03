Rad-Ass Felix Gall auf Michael Schumachers Spuren

Nach Platz 18 bei der UAE-Tour jagt der Osttiroler-Radprofi Felix Gall in den Diensten des Rennstalles AG2R bei der traditionellen Rundfahrt Paris-Nizza ab Sonntag seine erste Top-10-Platzierung in dieser Saison. Und fährt dabei sogar auf den Spuren von Ex-Formel 1-Star Michael Schumacher in Magny-Cours.