11.500 Frauen verstärken bereits die Feuerwehren

Noch in den 1970er-Jahren war eine Frau in der Feuerwehr eine Seltenheit. Erst 20 Jahre später ebneten gesellschaftliche Veränderung und gezielte Initiativen den Weg für mehr Frauen in den aktiven Dienst. Heute engagieren sich bereits 11.500 Kameradinnen in den freiwilligen Feuerwehren Niederösterreichs. Tendenz steigend!