Post legte 2024 bei Ergebnis und Umsatz kräftig zu

Schwerpunkte künftig Türkei und CEE

Die Investitionsschwerpunkte sollen sich in den nächsten Jahren auf die wachsenden Märkte Südost- und Osteuropas sowie auf die Türkei verlagern. Der gesamte Kapitalbedarf (CAPEX) für das Jahr 2025 werde voraussichtlich in der Bandbreite der vergangenen Jahre liegen. „Ziel der Österreichischen Post ist es weiterhin, Wachstum und Dividendenstärke zu vereinen“, so das Unternehmen in einer Aussendung.