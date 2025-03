Beim Comeback als Profi gleich das heißeste Eisen

„Heimvorteil sieht anders aus“

Wenig erfreut zeigte sich Nationaltrainerin Yvonne Snir-Bönisch über die Auslosung am Donnerstag. Von den drei Salzburgern abgesehen, haben alle schwere Lose gezogen. Junioren-Weltmeisterin Dengg trifft erstmals auf die Vorjahres-Junioren-Vizeeuropameisterin Darbes-Takam aus Frankreich. Höllwart könnte auf eine Ukrainerin treffen, die sie schon kennt. Beim Grand-Prix in Portugal im Vorjahr behielt die Salzburgerin die Oberhand, zuletzt setzte es in Madrid und Rom jeweils Niederlagen. Snir-Bönisch: „Vor eigenem Publikum sollte Maria ausgleichen können, würde ich sie leicht favorisieren.“ Über die wohl beste Auslosung darf sich Scharfetter freuen. Der gelernte Metzger trifft auf den 19-jährigen Amerikaner Oleksandr Nyshyk, der beim OÖ-Grand-Prix in Linz sein Debüt auf der World-Tour gibt.