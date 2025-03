Leiche bei Suche nach vermisstem Bruder entdeckt

Luis Piovesana war in den frühen Freitagmorgenstunden unter mysteriösen Umständen in der englischen Hafenstadt Bristol verschwunden. Ein Schock für seine um zwei Jahre ältere Schwester Lubjana-Francesca, die bereits seit mehreren Jahren in Vorarlberg lebt, seit Jänner 2023 auch für Österreich kämpft und bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Rang fünf holen konnte. „Lulu“ und ihr Lebensgefährte Laurin Böhler koordinierten die private Suche nach Luis, stets mit der Hoffnung ihn lebend wiederzusehen.