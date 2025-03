Gmundens „Haie“ nehmen Anlauf zur finalen Attacke!

Mit zwei Auswärtssiegen ins Finale

In der Österreichischen Eishockey Liga (3. Liga) rangen die „Cam4Dent“ Sharks Gmunden zuerst im Viertelfinale Kufstein nach einem Heim-0:4 mit einen Auswärts-6:1 noch spektakulär nieder. Dann biss sich im Halbfinale auch der EHC Lustenau nach dem Hinspiel-2:2 in Gmunden im Rückspiel mit 1:4 an den „Haien“vom Traunsee die Zähne aus.