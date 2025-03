Zum Abholen bereit: „Odi“ startet Kristallspiele!

Casse-Abreise bringt erste Kugel

Jene im Super-G, die dritte in Serie, ist nach der verletzungsbedingt vorzeitigen Abreise des im Training zu Sturz gekommenen Mattia Casse schon fix. Der vierte Gesamtweltcup in Serie (das schaffte bislang nur Marcel Hirscher) ist seit Wochen ohnehin nur noch Formsache. Und in der Abfahrt führt „Odi“ 73 Zähler vor Franjo von Allmen, könnte er im Idealfall schon am Samstag alles klarmachen.