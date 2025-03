5 Promille: Räuber forderten eine Million Dollar

Der erste spektakuläre Coup – die „Krone“ berichtete – ereignete sich Anfang Februar am Rochusmarkt in der dortigen Raiffeisen-Stadtbank. Ein mit bisher 15 Jahren schon fast die Hälfte seines Lebens hinter Gittern gesessener Supermarkt-Serienräuber wurde wieder rückfällig. Der Häfenbruder betrat die dortige Giebelkreuz-Filiale in der Landstraße mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole.