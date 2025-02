Mit Spielzeug-Waffe zu echter Rekordbeute bei Bank

Raika mit Spielzeugwaffe geplündert

Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeug-Pistole bewaffnet, betrat der Räuber vor wenigen Tagen die Raiffeisen-Stadbank am Rochusmarkt in der Landstraße. Da er noch auf der Flucht mit der Waffenattrappe und dem Geld von der Polizei-Sondereinheit WEGA gefasst wurde, ging der Coup in der Flut an Schlagzeilen über die Bankomat-Sprengungen unter.