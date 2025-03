Italien: Militärs nach Schiffsunglück vor Gericht

Nach Schleppern aus der Türkei und Pakistan müssen sich nun auch sechs Angehörige des italienischen Militärs wegen der tödlichen Havarie eines Schiffes mit rund 175 Migranten an Bord vor der kalabrischen Küste vor Gericht verantworten. Ihnen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Crotone am Mittwoch mitteilte.