Viren und Pollen belasten den Körper nun doppelt

Das schafft Abhilfe

Was können Betroffene tun, um wieder frei durchatmen zu können? „Neben antiallergischen Medikamenten und Nasenduschen mit isotoner Salzlösung sind Vitamin C und Zink sehr hilfreich, weil sie die Freisetzung von Histamin hemmen. Um das Immunsystem nachhaltig zu stärken, sollte man außerdem eine antientzündliche, pflanzenbasierte Ernährung, die reich an Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Nüssen ist, bevorzugen, und die Darmgesundheit fördern – etwa durch Bewegung in belaubten Wäldern oder Nadelwäldern mit geringerer Pollenbelastung“, so Kornfeind.