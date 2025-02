Saudis wollen Benkos aus Innsbruck-Villa werfen

„Wir ... fordern die Laura Privatstiftung auf, dringend alle Schritte zu unternehmen, um die Familie Benko umgehend zum Auszug aus dem Anwesen am Viller-Steig in Innsbruck-Igls zu bringen“, heißt es in einem Brief, der an den Vorstand der Laura Privatstiftung erging und aus dem die „Financial Times“ zitiert.