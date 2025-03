Zum Ausklang hatte die Kreativität Narrenfreiheit

Synchron mit den Faschingsnarren der Landeshauptstadt lachte am Dienstag auch die Sonne vom Himmel und sorgte dafür, dass unterm Kostüm eine Schicht weniger angezogen werden musste. Im Stadtteil St. Nikolaus, wo sowohl die Faschingsgilde als auch der Sandwirt Bühnen aufgebaut hatten, dürfte der Umsatz gestimmt haben. Und auch in der Maria-Theresien-Straße tummelten sich am frühen Nachmittag bereits große und kleine Kostümierte beim Familienfasching.