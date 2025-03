Ein Trachten-Abend der absoluten Superlative

„Eine Zugabe gibt’s noch. Aber ich muss um 4.30 Uhr den Zug nach Salzburg erwischen, weil mein Flug nach Köln geht.“ Anna-Carina Woitschack feuerte das Publikum am Ende ihres Auftritts beim „Krone“-Wilderer Gschnas noch einmal richtig an, ehe das Schlagersternchen das Zepter an 2:tages:bart weitergab. Das Stimmungsbarometer schnellte bei der Partymusik der beiden DJs erneut in die Höhe – die Bühne im Design Center wurde kurzerhand in einen Laufsteg verwandelt. Models gab’s mehr als genug, und die Damen und Herren aus dem Publikum machten ihren Job sensationell. Da konnten auch die Jungs von Mountain Crew nur anerkennend applaudieren, wobei Philipp Rafetseder und Co. natürlich eins drauflegten und für die feschen Madln ihre Hemden opferten. Tja, auf der Alm da gibt’s ka Sünd’.