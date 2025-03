Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall

Am späten Nachmittag des 3. März ereignete sich an einer Kreuzung in Salzburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 36-jährige Autofahrer aus Salzburg blieb dabei unverletzt, sein Fahrzeug wurde jedoch beschädigt. Der 46-jährige E-Scooter-Fahrer aus dem Bezirk Gmunden wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste medizinisch behandelt werden.