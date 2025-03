Weltmeisterin bangt um Start und Kristallkugel

Camille Rast muss nach ihrem Sturz ins Ziel von Sestriere jetzt um ihr Antreten am Wochenende in Aare bangen. „Es war eine harte Woche seit meinem Unfall in Sestriere“ und „meine Hüfte schmerzt immer noch ein wenig“, lässt die Weltmeisterin am Montag wissen. Für die Schweizerin wäre ein Verzicht besonders bitter, denn er könnte ihren Traum von der Slalom-Kugel endgültig platzen lassen.