Harte Vorarbeit für eine Saison voller Nostalgie

Und die Sicherheit der Fahrgäste hat oberste Priorität: Die Niederösterreich Bahnen investieren rund 650.000 Euro in die nostalgische Strecke des Reblaus Express, um die Weichen für dieses Kulturgut Richtung Zukunft zu stellen. Diese startet heuer am 1. Mai und bringt einen neuen Angebotsmix auf der traditionellen und einst unverzichtbaren Verbindung zwischen Wald- und Weinviertel. Der größte Teil des Programms wird dem Namen gerecht: Heurigen-Nostalgiefahrten sind am gefragtesten.