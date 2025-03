Jetzt PV-Anlage sichern, bevor die Preise steigen

Was wir befürchtet hatten, ist eingetroffen! Denn die „Zuckerl-Regierung“ ist jetzt fix – doch für die Photovoltaikbranche in Österreich gibt es nicht nur Süßes. Auf der einen Seite wird Klimaschutz großgeschrieben und an vielerlei Stellen im Regierungsprogramm die Absicht betont, Energiekosten zu senken, auf der anderen Seite soll aber die steuerliche Unterstützung für die wohl wirkungsvollste Maßnahme – die Installation einer Sonnenstromanlage mit Batteriespeicher – abgeschafft werden. Das bedeutet für alle, die noch auf Sonnenstrom umsteigen wollen: Jetzt sofort handeln, bevor die Anschaffungskosten für PV-Anlagen durch die zusätzlichen 20 Prozent tatsächlich wieder deutlich steigen!