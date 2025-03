Bei prima la musica: 400 Talente in Ossiach dabei

Mina schon am Stockerl

Mit 15 gibt es bereits konkrete Ziele: Mina Helfer aus dem Mölltal will Musiklehrerin werden oder in einem Orchester spielen. Das Talent der Musikschule Winklern hat bereits mehrfach Preise abgeräumt. „Musik ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Sie holt mich oft vom stressigen Alltag weg“, sagt Mina. Die Mölltalerin tritt in der Plus-Gruppe an: „Wenn ich weiterkomme, muss ich ein anderes Programm einstudieren.“ Minas größtes Vorbild ist Walter Auer aus Villach, der Soloflötist bei den Wiener Philharmonikern.