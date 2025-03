Iraker bei Date mit Frau aufgelauert, attackiert

Der Fall gibt derzeit noch viele Rätsel auf. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei es am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, zur Brutalo-Attacke gekommen. Der Iraker, der in Innsbruck lebt und mit einer Frau unterwegs war, habe sein Auto im Bereich einer Ausweichanlage an der Seefelder Straße kurz vor dem Zirler Berg abgestellt. Anschließend hätten sich der 30-Jährige und dessen Begleitung auf eine Bank in der Nähe gesetzt.