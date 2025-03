Trafik in Klagenfurt überfallen: Täter flüchtig

„Die Fahndung läuft! Der Täter ist flüchtig“, gibt die Polizei bekannt. Der Überfall passierte in den frühen Montagmorgenstunden in der Klagenfurter Rosentaler Straße. „Der Täter hat eine Trafik überfallen und konnte mit Geld in unbekannter Höhe flüchten“, heißt es von der Polizei weiter.