Extrem-Ruderer trieb auf Zyklon zu: gerettet

Mockus war im Oktober im kalifornischen San Diego in See gestochen und wollte 12.000 Kilometer bis nach Brisbane an der australischen Ostküste rudern. Das Vorhaben fand nun nur rund 700 Kilometer vor der australischen Küste ein jähes Ende. „Alfred“ fegt mit Böen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde und meterhohen Wellen über die Region.