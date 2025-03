„Endlich reden einmal wir, nicht nur Erwachsene“

Abstimmung mit Wahlkarte, digital oder im Rathaus

Die Wahl zum Kinderbürgermeister wird in der steirischen Landeshauptstadt vom Kinderbüro organisiert, und das auf hohem Niveau. Abgestimmt kann per Wahlkarte, digital oder vor Ort im Rathaus werden. Nicht nur deshalb würde man sich eine noch höhere Wahlbeteiligung wünschen: „Es ist wichtig, Kindern schon früh demokratische Grundwerte zu vermitteln, das funktioniert in der Praxis natürlich am besten“, sagt Projektleiterin Kathrin Kapeundl.